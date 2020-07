"भारतीयों साथियों की मदद" के लिए न्यूजीलैंड के यूट्यूबर ने दिल्ली में डोनेट किया प्लाज्मा

कार्ल रॉक ने सीएम को जवाब दिया, "वाह, अरविंद केजरीवाल ने मुझे दिल्ली वाला कहा... यह सम्मान की बात है" फेमस YouTuber कार्ल रॉक दो खुद कोरोनावायरस से ठीक हुए हैं, उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में "विश्व स्तरीय" लिवर और बाइलिरी साइंसिस इंस्टिट्यूट में अपने अनुभव का वर्णन करते हुए एक छोटा वीडियो जारी किया. उन्होंने कोरोना से ठीक होने वाले और लोगों से भी अपील की कि वह प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं.

कार्ल रॉक अपने वीडियो में कहते हैं, “नमस्ते दोस्तों. अब आप जानते हैं कि मुझे भी कोरोना था. और इसका एक लाभ यह है कि वास्तव में बीमार लोगों की मदद करने के लिए मैं प्लाज्मा दान करने में सक्षम हूं ... जो गंभीर स्थिति में हैं. तो, दूसरा मैंने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्लाज्मा बैंक खोला है, मैंने इन्हें फोन किया और खुद को पंजीकृत किया, "

कार्ल ने कहा, "मेरे साथी भारतीयों की मदद करने के लिए प्लाज्मा देना और दूसरे लोगों की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है," कार्ल रॉक ने अपने दर्शकों को याद दिलाते हुए, कहा "प्लाज्मा थेरेपी अभी हमारे पास COVID-19 का सबसे अच्छा इलाज है".

Karl Rock, a New Zealand origin Delhiite donated plasma at Delhi govt's plasma bank



