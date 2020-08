किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा : जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा

गौरतलब है कि पीछे साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधान को खत्म कर दिया गया था.साथ ही राज्य को दो भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे. इसके बाद राज्य में काफी विवाद हुआ था और कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. फिर यहां पर जीसी मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उप राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया. अब यहां केंद्र सरकार ने यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे मनोज सिन्हा को उप राज्यपाल बनाया गया है और जीसी मुर्मू को सीएजी की जिम्मेदारी दी गई है.

There won't be any bias against anyone. Constitutional powers will be used for people's welfare. I assure the people that their genuine grievances will be listened to and we will try to find a way to the solution. It is my aim to take forward the development here: J&K Lt Gov https://t.co/2u9iTdnkAH