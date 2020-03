गडकरी की NHAI चेयरमैन, टोल ऑपरेटरों को सलाह, घर लौट रहे श्रमिकों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था करें 

कोरोनावायरस के खतरे से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. इस दौरान, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन और टोल ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे ऐसे प्रवासी श्रमिकों और नागरिकों के लिए भोजन, पानी की व्यवस्था करने या अन्य किसी तरह की मदद देने पर विचार करें, जो अपने मूल स्थानों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं.

गडकरी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, "संकट के इस समय में हमें अपने साथी नागरिकों की मदद करनी चाहिए. मुझे भरोसा है कि टोल ऑपरेटर मेरे इस आह्वान पर ध्यान देंगे."

I have advised Chairman NHAI and Highway Concessioners/ Toll Operators to consider providing food, water or any kind of support to migrant workers/citizens who are trying to reach to their respective native places.