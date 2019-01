अमरोहा फिर पहुंची एनआईए और एटीएस की टीम, सैदपुरा गांव में छापेमारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और यूपी ATS की बड़ी टीम यूपी के अमरोहा के सैदपुरा गांव में छापेमारी कर रही है. ISIS के नए मॉड्यूल मामले में हाल में ही दो भाइयों को यहां से गिरफ़्तार किया गया था, जो फ़िलहाल एनआईए की हिरासत में हैं. इससे पहले रविवार को भी अमरोहा और दिल्ली के जाफ़राबाद और सीलमपुर इलाके में छापेमारी की गई थी और पांच लोगों को हिरासत में लिया था. ख़बरों के मुताबिक इनके पास से हथियार और आईएसआईएस के पोस्टर बरामद हुए थे. पिछले हफ़्ते ही एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अमरोहा और दिल्ली में ही छापेमारी कर नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. जिनके पास से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार और विस्फोटक सामग्री मिलने की बात सुरक्षा एजेंसियों ने की थी.

बताया गया था कि इनके पास से रॉकेट लॉन्चर सहित कई खतरनाक हथियार और आईएसआईएस के पोस्टर बरामद हुए थे. एनआईए ने आरोप लगाया है कि समूह में 20-35 आयु वर्ग के युवा शामिल हैं और वे मध्यम आय वर्ग के परिवारों के हैं तथा अमरोहा के एक मुफ्ती ने उन्हें कट्टरपंथ की ओर उकसाया है जो कथित तौर पर मास्टरमाइंड और 'हरकत-उल-हरब-ए-इस्लाम' का संस्थापक है. 'हरकत-उल-हरब-ए-इस्लाम' का अनुवाद 'इस्लाम के लिए युद्ध' होता है. एनआईए द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

