सुशांत केस : ED, CBI और NCB के बाद में जांच के लिए NIA भी हो सकती है शामिल - BJP नेता

मुरलीधर राव ने कहा कि भारतीय इस केस को 'उत्सुकता' से देख रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पूरा भारत और भारतीय इस मामले को उत्सुकता में ध्यान से और भावुक होकर देख रहे हैं. जो भी SSR (सुशांत) को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में योगदान दे रहा है, वो इसी लड़ाई में नहीं बल्कि- क्लीन बॉलीवुड अभियान की भी मदद कर रहा है.'

उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा, 'कंगना रानौत की टीम की ओर से PMO India को ट्वीट किए जाने के बाद से Justice for SSR और Clean Bollywood मूवमेंट बड़े अभियान- स्वच्छ बॉलीवुड....स्वच्छ भारत में बदलता जा रहा है.'

#JusticeForSSR Abetment of suicide, Unnatural death being investigated by #CBI . #ED is investigating Money laundering NCB is investigating Drug use case under NDPS Act. (1/4)

#NIA may have to get in – may be.!!

Case is getting larger – Connecting different cases – web of networks.#SSRCase#justiceforSushanthSinghRajput



(2/4)