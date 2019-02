बिहार: वैशाली में सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, 6 की मौत 14 घायल

बिहार के हाजीपुर में रेल हादसे की खबर से हड़कंप मच गया. हाजीपुर में रविवार सुबह 3 बजकर 52 मिनट पर सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. यह हादसा हाजीपुर-बठवाड़ा रेल खंड के सहदाई में हुआ है. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है.

Nine bogies of Jogbani-Anand Vihar Terminal Seemanchal Express were derailed in Bihar's Sahadai Buzurg



