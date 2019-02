राहुल गांधी ने नितिन गडकरी को बताया 'साहसी' तो पलटवार में मिला जवाब- आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को 'साहसी' बताया तो उन्हें पलटवार में जवाब मिला कि 'मुझे आपके सर्टिफिकेट' की जरूरत नहीं है. गडकरी के हाल के कुछ बयानों के मद्देनजर राहुल गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए सोमवार को कहा था कि भाजपा में गडकरी इकलौते ऐसे नेता हैं, जिनमें कुछ साहस है और ऐसे में उन्हें राफेल, किसानों और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी बोलना चाहिए.

इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी हिम्मत के लिए मुझे आप के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'राहुल गांधी जी, मेरी हिम्मत के लिए मुझे आप के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने बाद भी हमारी सरकार पर हमला करने के लिए आपको मीडिया द्वारा टि्वस्ट की गई खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है.'

राहुल गांधी बोले-नितिन गडकरी में साहस है, उन्हें राफेल और बेरोजगारी पर भी बोलना चाहिए

राहुल गांधी ने गडकरी के बयान से जुड़ी खबर शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा था, ‘गडकरी जी, आपकी सराहना करता हूं. आप भाजपा में इकलौते हैं जिनमें कुछ साहस है.' उन्होंने कहा, ‘कृपया आप (गडकरी) राफेल घोटाले और अनिल अंबानी, किसानों की पीड़ा और संस्थाओं को नष्ट किए जाने पर भी टिप्पणी करिए.' बाद में उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘ओह, गडकरी जी. माफी चाहता हूं. मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय - नौकरी को भूल गया था.'

Oops, Gadkari Ji.



Huge apology. I forgot the most important one....



JOBS! JOBS! JOBS! JOBS! https://t.co/SfOLiCUoyg