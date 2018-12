क्या 2019 में नरेंद्र मोदी के बदले आप होंगे पीएम पद के दावेदार, जानें नितिन गडकरी ने क्या कहा

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बदलाव की मांग हो रही है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे बनने की संभावना और पीएम मोदी को रिप्लेस करने के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ' नहीं, इसकी कोई संभावना ही नहीं. मैं अभी जहां हूं, वहीं खुश हूं.' दरअसल, मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र में सरकारी संस्थान के प्रमुख ने आरएसएस को एक चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि अगर बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में जीतना है तो नितिन गडकरी को पार्टी का नेतृत्व करने की इजाजत दी जाए.

'माल्या जी को चोर कहना गलत' इस बयान पर फंसने पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी?

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में 2019 में नरेंद्र मोदी के बदले प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की संभावनाओं पर जानें नितिन गडकरी ने कहा कि नहीं, 'इसका कोई चांस ही नहीं. मैं जहां हूं खुश हूं. मुझे पहले गंगा का काम पूरा करना है, 13 से 14 देशों तक पहुंच वाले एक्स्प्रेसवे हाईवे बनाने हैं और चार धाम के लिए भी सड़कें बनानी हैं.'

मोदी सरकार के मंत्री बोले, 'माल्याजी' को चोर कहना सही नहीं, बताई यह वजह...

भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेताओं की बयानबाजियों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 'पार्टी में एक प्रवक्ता है, जिसकी आधिकारिक तौर पर पार्टी की बात करने की ज़िम्मेदारी है, लेकिन पार्टी (बीजेपी) में कुछ लोग हैं, जब वे मीडिया से बात करते हैं, विवाद पैदा कर देते हैं. किसी को भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो विवाद का कारण बनती हों. इससे पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.'

Union Min Nitin Gadkari: Politics is game of compromises&limitations. When a party knows they can't defeat a party,they form alliance. An alliance isn't formed with happiness;it's due to helplessness. It's fear of Modi ji&BJP that parties who avoided each other are now embracing pic.twitter.com/KF1qc2zSUA

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'राजनीति समझौतों और सीमाओं का खेल है. जब पार्टी जानती है कि वह सामने वाली पार्टी को नहीं हरा सकती तो यह गठबंधन कर लेती है. गठबंधन खुशी मन से कोई नहीं करता. यह सभी लाचारी में करते हैं. यह मोदी जी और बीजेपी का ही डर है कि जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे, अब गले मिल रहे हैं.'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंच पर बेहोश होकर गिरे, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही यह बात

Union Min Nitin Gadkari on BJP's defeat in assembly polls in 3 states: I don't see it as defeat as there was marginal difference in no. of seats b/w BJP&Congress. Whatever were loopholes,we'll work on them for the upcoming LS elections. We'll win the polls&Modiji will be PM again pic.twitter.com/2nvcZxJABg