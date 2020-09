नीतीश कुमार ने फिर कहा- कृषि बिल के बारे में अनावश्यक ग़लतफ़हमी पैदा की जा रही है

बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने पूछा- अगर राजनीति में आऊं तो क्या नुकसान?

वहीं नीतीश ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जहा तक कृषि बिल पर विरोध का सवाल है, 2006 में आपको मालूम है जो हम लोगों ने किया था, इसके चलते अनाज का प्रोक्योरमेंट वग़ैरह बहुत सुधरा.

आप देख रहे हैं सालों से जो सब कुछ हो ही रहा है, जो पैक्स हैं, उसको इतना हम लोग सुदृढ़ किए. इसलिए बिहार की स्थिति सुधरी और उससे पहले लोगों को अपने अनाज और सामान पहले कहां लिया जाता था. उनके अनुसार बिहार में जो कुछ पहले हुआ उसी रास्ते पर देश भर में भी सुधार हो रहा है, और पूरे देश में अनावश्यक ग़लतफ़हमी पैदा की जा रही है.

हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस सुधार के सम्बंध में एक अध्ययन को आधार बनाकर ट्वीट किया है.

Bihar abolished the APMC Act in 2006. That is one argument made by the Government in defence of the 2 #FarmBills. But what exactly did that abolition achieve? Here are the FACTS. pic.twitter.com/iKpIb7aayQ