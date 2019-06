PM मोदी के कैबिनेट में शामिल न होकर, अब नीतीश कुमार ने बिना BJP के किया खुद के मंत्रिमंडल का विस्तार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने कैबिनेट में विस्तार किया. बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने आठ नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. नीतीश मंत्रिमंडल में नरेंद्र नारायण यादव, अशोक चौधरी, श्याम रजक, बीमा भारती, राम सेवक सिंह, लक्षमेश्वर राय, संजय झा और नीरज कुमार को शामिल किया गया है. जदयू ने केवल अपने कोटे से ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल किया है. इसमें जदयू के सहयोगी दल भाजपा को शामिल नहीं किया गया है. भाजपा के कोटे का एक पद खाली पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उसके एक भी मंत्री को शामिल नहीं किया गया.

वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा अध्यक्ष सुशील मोदी ने इस पर सफाई दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे की खाली पड़ी मंत्री सीट को भरने को ऑफर दिया था. लेकिन भाजपा ने इसे भविष्य में भरने का फैसला किया है.'

Nitish Kumar has offered Bjp to fill the vacant ministerial seat.Bjp decided to fill it in future .