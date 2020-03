पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले नीतीश कुमार, 2010 प्रारूप के आधार पर होगा एनपीआर, विधानसभा चुनाव में मिलेंगी 200 से ज्यादा सीटें

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि जहां तक एनपीआर ( नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) की बात है वह 2010 प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाएगा. इस संबंध में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है. बता दें कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. नीतीश कुमार ने दावा किया कि वे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी. बता दें, JDU ने आज पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पटना के गांधी मैदान में एक विराट कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में एनडीए इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ने अपने चुनावी अभियान की इस सभा से शुरुआत कर दी है.



