भाजपा सांसद का असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला, '...उन्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए'

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विरोध जताने के लिए सार्वजनिक सभा करने वाले हैं. ऐसे में तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है. धर्मपुरी ने सवाल उठाया है कि तेलंगाना नगरपालिका चुनावों से पहले निज़ामाबाद में आचार संहिता लागू है. फिर, वह एक सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकते. इतना ही नहीं, इसे लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर, चुनाव आयोग और पुलिस को इस बारे में लिखा है.

Arvind Dharmapuri, BJP MP from Nizamabad, Telangana: Asaduddin Owaisi is coming there to divide the country. Does he want to fight for people who are coming from Bangladesh & Pakistan? He's acting as an anti-national. He should be booked for sedition and sent behind bars forever. https://t.co/3SY66lnSw3