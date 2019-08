NMC बिल के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पर, आपात सेवाएं बहाल, गैर-आवश्यक विभाग प्रभावित रहेंगे

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के चलते दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की. विभिन्न एसोसिएशनों के डॉक्टरों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां व्यक्त की और आरोप लगाया कि ये ‘‘गरीबी विरोधी, छात्र-विरोधी और अलोकतांत्रिक है.'' हालांकि, शुक्रवार तकरीबन आधी रात को एम्स, आरएमएल अस्पताल और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों समेत अधिकांश अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं.

Resident Doctor's Association & Students' Union of All India Institute of Medical Sciences, Delhi:We remain steadfast in our decision to continue ongoing indefinite strike against certain provisions of NMC Bill. However, emergency services to resume at AIIMS with immediate effect pic.twitter.com/aWEnbaeJUv