हाथरस को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, इंडिया गेट पर बड़े विरोध प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध

इंडिया गेट (India Gate) और उसके आसपास में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को किसी भी तरह के बड़े विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, कुल 100 लोग इंडिया गेट से 3 किमी दूर जंतर मंतर पर जमा हो सकते हैं, अगर उनके पास "सक्षम प्राधिकारी" की अनुमति है तो.

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, "सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के कारण इंडिया गेट के आसपास कोई सभा नहीं होने दी जा रही है"

The general public is hereby informed that in view of DDMA order dated 03.09.2020 a total gathering upto 100 persons is permissible at the designated place i.e. Jantar Mantar and that too with prior permission of the competent authority.