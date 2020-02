क्या AAP में शामिल हो रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? पार्टी सांसद भगवंत मान ने दिया यह जवाब

पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल कराने की अटकलों के बीच पार्टी के पंजाब प्रमुख भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इस बारे में उनसे अभी कोई 'आधिकारिक स्तर' की वार्ता नहीं हुई है. मान ने हालांकि कहा कि बिना किसी व्यक्तिगत हित के जो लोग राज्य के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं.



Aam Aadmi Party MP Bhagwant Mann on being asked if there are any chances of Navjot Singh Sidhu joining the party: He is an honest man. Every person who loves Punjab and wants to work for the welfare of the State is welcome. There have been no official talks with him so far. pic.twitter.com/h7bBB8S9Ls