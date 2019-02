भारत से बेईमानी करने वाला न तो कहीं भाग सकता है और न ही दुनिया में कहीं छिप सकता है: जेटली

केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में ईमानदारी की संस्कृति शुरू की है और भारत से बेईमानी करने वाला कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी न तो छिप सकता है और ना ही कहीं भाग सकता है. जेटली ने यह टिप्पणी ऐसे समय की जब दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना और कारपोरेट उड्डयन लॉबिस्ट दीपक तलवार को भारत लाया गया. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है. जेटली ने ट्वीट करके कहा कि संप्रग के बारे में हर दिन नये खुलासे हो रहे हैं. सभी रक्षा खरीदों में बिचौलियों की जरूरत क्यों थी?

सक्सेना 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर धन शोधन मामले में वांछित है जबकि तलवार विदेशी फंडिंग के रास्ते लिये गये 90 करोड़ रुपये से अधिक के कथित दुरुपयोग के मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा वांछित है. जेटली ने कहा, ‘‘भारत से बेईमानी करने वाला न तो दुनिया में कहीं छिप सकता है और ना ही कहीं भाग सकता है. भारत की कूटनीतिक ताकत और पहले से बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाएं उन्हें हर हाल में पकड़ेंगी.''

