सौरव गांगुली ने BJP में शामिल होने की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- राजनीति में जाने का इरादा नहीं

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अगले अध्यक्ष बनने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं. सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुना जाना तय है. पत्रकारों से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि 'अभी' ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न तो उन्होंने और न ही गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हाल में हुई बैठक में इस बारे में कोई चर्चा की. अमित शाह ने शनिवार को सौरव गांगुली से मुलाकात की थी, जिससे ये अटकलें लगने लगी थी कि वह 2021 में महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में BJP उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे.

Sourav Ganguly in Kolkata: I met Amit Shah for the first time ever, neither did I ask a question on BCCI, whether I was going to get a post or not, nor any discussion of "you will only get this, if you agree to that" happened, there is no political development. pic.twitter.com/yKcEO2OqVl