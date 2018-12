नोएडा नमाज विवाद: ओवैसी बोले- कांवड़ियों पर फूल बरसाती है यूपी पुलिस, पर सप्ताह में एक बार नमाज पढ़ने से सौहार्द बिगड़ जाता है

उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुस्लिम कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने (Noida Namaz Controversy) से रोकने वाले नोटिस पर विवाद बढ़ गया है. नोएडा पुलिस की ओर से कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था कि वे अपने मुस्लिम कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने से रोके. इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर यूपी पुलिस को निशाने पर लिया है. इसको लेकर ओवैसी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, लेकिन मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है.

ओवैसी ने ट्वीट किया है. 'उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, लेकिन सप्ताह में एक बार नमाज पढ़ने से 'शांति एवं सौहार्द' बिगड़ सकता है. मुस्लिमों को बताया जा रहा है कि 'कुछ भी कर लो, गलती तो आपकी ही होगी.' कानून के मुताबिक भी किसी कंपनी के कर्मचारी अगर कुछ करते हैं तो वह उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है.'

UP Cops literally showered petals for Kanwariyas, but namaz once a week can mean “disrupting peace & harmony”. This is telling Muslims: aap kuch bhi karlo, ghalti to aapki hi hogi.



Also, by law, how does one hold an MNC liable for what their employees do in individual capacity? https://t.co/b90Jw5ZMHY