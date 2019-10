चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, आया यह बयान... 

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran KHan) के कश्मीर पर चर्चा (Kashmir Issue) की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने बुधवार को कहा कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली के रुख से बीजिंग 'अच्छी तरह से अवगत' है. विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमारे आंतरिक मामलों पर अन्य देश टिप्पणी नहीं करे. भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया शी और इमरान खान के बीच एक बैठक में कश्मीर पर चर्चा होने के बारे में चीनी सरकारी मीडिया में खबर आने के बाद आई है.

Raveesh Kumar,MEA: India's position has been consistent and clear that Jammu & Kashmir is an integral part of India. China is well aware of our position. It is not for other countries to comment on the internal affairs of India. 2/2 https://t.co/qBoXbiJMOR