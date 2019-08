पाकिस्‍तान ने भारत के साथ अपने सभी व्‍यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं. पाकिस्‍तान के इस कदम पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं जानता हूं कि पाकिस्‍तान कुछ करने जा रहा है. कश्‍मीर का मसला हमारा आंतरिक मामला है. हमारे देश को अधिकार है कि वह कौन सा कानून अपने देश के लिए पास करे. संसद में चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कश्‍मीर मसले पर पाकिस्‍तान और यूएन का जिक्र कर हंगामा खड़ा कर दिया था. जिसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया. अधीर रंजन चौधरी द्वारा संकल्प का विरोध किये जाने पर शाह ने पूछा था कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? लेकिन हम इसके लिए जान भी देने को तैयार हैं. जम्मू कश्मीर का मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन से भी है क्योंकि इसमें दोनों समाहित हैं.

अब बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट कर पूछा है कि 48 घंटे में आपका हृदय परिवर्तन हो गया.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से कश्‍मीर को लेकर घोषणा करनी चाहिए. लेकिन उन्‍होंने सवाल उठाया कि जब कश्‍मीर अपना है तो यहां इतनी पाबंदियां क्‍यों लगाई गई हैं. अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोके जाने और एडवाइजरी जारी करने पर भी उन्‍होंने सवाल उठाया. उनका कहना है कि जब पाकिस्‍तान से कोई जंग नहीं हो रही तो क्‍यों नहीं कश्‍मीर को सभी के लिए खोल दिया जाता.

#WATCH Adhir Ranjan Chowdhary, Congress leader in Lok Sabha: PM had announced from Red Fort that we'll take Kashmiris forward not with bullets but by embracing them, but today, the situation in Kashmir is similar to that of a concentration camp. pic.twitter.com/jzGnZ6sSWy