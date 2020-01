अब BJP विधायक संगीत सोम का भड़काऊ बयान, शरजील इमाम जैसे देश तोड़ने की बात करने वालों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए

नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेताओं की बेलगाम बयानबाजी जारी है. इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है. उत्तर प्रदेश से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है कि जो महिलाएं बैठी हैं उनके पास काम नही है. इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है. इसके बाद संगीत सोम ने कहा, 'जहां तक शरजील इमाम जैसों को जो भारत की तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए.' गौरतलब है कि जामिया नगर में एक दिन पहले ही एक नाबालिग लड़के ने तमंचे से फायर किया है जिसमें एक छात्र घायल हो गया है. वहीं शाहीन बाग को लेकर ही कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे बीजेपी नेता विवादित बयान दे चुके हैं.

