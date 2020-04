अब रुस ने दवाओं की पूर्ति के लिए भारत का आभार जताया, कहा- कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का फैसला...

कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में भारत महत्वपूर्ण निभाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य देशों के लिए मलेरिया रोधी दवा ‘हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' के निर्यात का रास्ता खोलने के बाद कई देश खुले दिल से भारत का आभार जता चुके हैं. इसी कड़ी में रुस का नाम भी जुड़ गया है. भारत में रूसी दूतावास के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, 'COVID19 से लड़ने के लिए दवाओं की आपूर्ति के निर्णय के लिए रूस भारत का आभारी है. हम भारत के इस फैसले को कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर समझौतों को लागू करने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानते हैं.'

