कांग्रेस नए अध्यक्ष चुनने पर कर रही थी मंथन, इधर राहुल गांधी की करीबी नेता ने भेज दिया इस्तीफा

रुचि गुप्ता के इस्तीफे ने कांग्रेस की उस मुहिम को धक्का पहुंचाया है, जिसमें सोनिया गांधी असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के अंदर आंतरिक मतभेदों को दूर करने की कोशिशों में जुटी हैं. साथ ही पार्टी के अंदर सांगठनिक चुनाव को लेकर चर्चा कर रही हैं.

रूचि गुप्ता NSUI की प्रमुख सचिव थीं. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा कि संगठनात्मक बदलाव लाने में महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा "निरंतर देरी" करना पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, "मुझे खेद के साथ यह घोषणा करना पड़ रहै है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है. मुझे सेवा करने का मौका देने के लिए मैं राहुल जी और सोनिया जी (राहुल गांधी और सोनिया गांधी) की आभारी हूं."

I regret to announce that I have resigned. I am grateful to Rahul ji and Sonia ji for giving me this opportunity.



