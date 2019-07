VIDEO: जगन्नाथ यात्रा में पहुंची TMC सांसद नुसरत जहां बोलीं- दिल से मुस्लिम हूं, राजनीति और धर्म दोनों अलग-अलग हैं

टीएमसी की नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां (Nusrat Jahan) आज इस्कॉन मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की. इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भी मौजूद थीं. नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने इसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत की. उन्होंने कहा, "मैं धन्य हूं कि भगवान ने मुझे अवसर दिया. युवा भारत समावेशी भारत, धर्मनिरपेक्षता, मानवता के लिए खड़ा है. मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इस्कॉन की आभारी हूं. दीदी (ममता बनर्जी) ईद के लिए आती हैं लेकिन उसमें कोई राजनीति नहीं होती. इस दौरान नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने फतवा जारी होने की खबरों पर कहा, "मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देती, जो निराधार हैं. मैं अपना धर्म जानती हूं. मैं जन्म से मुसलमान हूं और अब भी मुसलमान हूं. यह सब विश्वास के बारे में है. आपको इसे अपने दिल से महसूस करना होगा और आपके दिमाग से नहीं." नुसरत जहां ने इस तरह फतवा जारी होने की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है. उनके इस कमेंट पर खूब रिएक्शन भी आने लगे हैं..

TMC MP Nusrat Jahan, in Kolkata, on reports that a fatwa was issued against her: I don't pay heed to things which are baseless. I know my religion. I have been a Muslim by birth and I am still a Muslim. It's about faith. You have to feel it inside your heart & not in your head. pic.twitter.com/pbNjxXh6EV