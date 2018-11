अयोध्या मामले पर योगी के मंत्री ने खुलकर किया अखिलेश यादव का समर्थन, CM पर बोला हमला, जानें पूरा मामला

अखिलेश यादव के बयान ( अयोध्या में सेना को बुलाना चाहिए) का योगी सरकार मे मंत्री ओपी राजभर ने अपना समर्थन दिया है. अखिलेश यादव की तरह ही ओपी राजभर का भी मानना है कि अयोध्या में शिवसेना और वीएचपी के कार्यक्रम को देखते हुए सेना को लाया जाना चाहिए. दरअसल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन हालात को अयोध्या के लिए ख़तरनाक बता रहे हैं. उनकी मांग है कि अयोध्या में फौज बुलाई जाए. पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है. अखिलेश यादव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में वीएचपी और शिवसेना की रैलियों के मद्देनज़र सेना तैनात की जाए.

Chief Minister (UP CM) is interested in election campaigning when section 144 is imposed in Faizabad (Ayodhya). The kind of crowd that has gathered there... its responsibility will lie with the Chief Minister: UP Minister O P Rajbhar pic.twitter.com/N9z1wQI3H1