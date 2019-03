चुनाव से पहले नवीन पटनायक का बड़ा ऐलान: लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी सीटें देगी BJD

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में अब महज कुछ घंटे शेष हैं. इससे पहले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनावी रैली में बड़ी घोषणा की है. केंद्रपारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बीजेडी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी सीटें देगी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रपाड़ा में एक चुनावी रैली में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बीजेडी पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 फीसदी कोटा की घोषणा की. इसका मतलब हुआ कि बीजेडी की पूरी सीट में से 33 फीसदी सीटें महिलाओं को दी जाएगी.

Odisha CM Naveen Patnaik in an election rally in Kendrapara announces 33% quota for women in allocation of Lok Sabha seats for the BJD party. (file pic) pic.twitter.com/7YCOsxLrkZ