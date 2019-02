ओडिशा में गर्मी से लोग परेशान, भुवनेश्वर में पारा पहुंचा 39.2 डिग्री सेल्सियस

एक तरफ पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में लोग गर्मी से परेशान हैं. जी हां, भारत के ही राज्यों में मौसम का ऐसा उलटफेर देखने को मिल रहा है. ओडिशा में लोग गर्मियों से परेशान है. सड़क पर निकलने वाले लोग रास्तों में जूस पीते व सिर और मुंह को बांधें नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा देखने को मिल सकता है. लेकिन आंधी तूफान के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

Odisha: People consume juice&cove their heads as mercury rises in parts of state, with Bhubaneswar recording 39.2 degree Celsius.Bhubaneswar MeT Dir says "Up to next 48 hrs, temperature will be 4-5 degree above normal but will reduce after that due to thunderstorm activity"(23.2) pic.twitter.com/gD7ndd0KeN