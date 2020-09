बिना किसी सरकारी मदद के पिछले 75 सालों से बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है ये बुजुर्ग

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बार्टांडा सरपंच ने बताया, "वह (बुजुर्ग शख्स) पिछले 75 साल से पढ़ा रहे हैं. उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी सहायता से इनकार कर दिया क्योंकि पढ़ाना उनका जुनून है. हालांकि, हमने ऐसी सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया है, जहां वह बच्चों को आराम से पढ़ा सके."

Odisha: An aged man in Jajpur teaches children under a tree for free.



Bartanda sarpanch says, "He has been teaching from the last 75 yrs. Refuses any support from govt as it's his passion. But we've decided to build a facility where he can teach children in comfort." (26.09.20) pic.twitter.com/kSYOAkFvss