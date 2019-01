बर्फबारी बनी मुसीबत: बंद हुई सड़क तो 9 KM तक बुजुर्ग को कंधे पर लादकर पहुंचाया अस्पताल

हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है. आसमान से गिरती बर्फ हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है. रविवार को मंडी में एक बुजुर्ग को कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया. बर्फबारी की वजह से मंडी के आस-पास के इलाकों में वाहन की आवाजाही बंद हो गई है. जिसकी वजह से 70 वर्षीय बीमार बुजुर्ग को कंधों पर लादकर 9 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा. बुजुर्ग के परिजनों ने सराज वैली के कल छम गांव से चकुधर तक पैदल यात्रा की. हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे बना हुआ है.

बर्फ से जमा नियाग्रा फॉल्स, VIDEO में शानदार नज़ारा देख खुद को रोक नहीं पाएंगे आप

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ-साथ शीतलहर का कहर भी जारी है. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. शिमला मौसम केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि कुल्लू जिले के मनाली में न्यूनतम तापमान शून्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, शिमला जिले के कुफरी में शून्य से 4.2 डिग्री नीचे, चंबा जिले के डलहौजी में शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे और शिमला में शून्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र केलांग राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 17 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

Shimla: Fresh snowfall leads to traffic congestion on National-Highway 5; #visual from Kufri. #HimachalPradeshpic.twitter.com/uLDTBjLn9a