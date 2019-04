जम्मू-कश्मीर में RSS नेता की हत्या पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान, कही यह बात

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता चंद्रकांत (RSS Leader Murder) और उनके सुरक्षाकर्मी की हत्या को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया है. उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आरएसएस नेता चंद्रकांत और उनके पीएसओ की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. राजनेताओं पर इस तरह के हमले नामंजूर हैं. मैं स्थानीय लोगों से अपील करता हूं कि वह प्रशासन की मदद करें और शांति बनाए रखें.

Unequivocally condemn the brutal murder of Chandrakant & his personal security officer in #Kishtwar today. There can be no place for targeting political operatives like this. I hope the residents of the area will cooperate with the administration & maintain calm.