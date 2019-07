हेमा मालिनी के झाड़ू लगाने के तरीके पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा- अगली बार पहले अकेले में प्रैक्टिस कर लीजिएगा

संसद परिसर में शनिवार को चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'संसद परिसर देश के सबसे स्वच्छ स्थानों में से एक है, खासकर जब सत्र चल रहे हैं, तो वे क्या साफ कर रहे थे?' बता दें बीजेपी सांसदों ने संसद में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के तहत झाड़ू लगाई थी. इस दौरान झाड़ू लगा रहीं बीजेपी से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पर तंज कसते हुए उमर ने ट्वीट किया, ‘मैम अपनी अगली तस्वीर से पहले कृपया एकांत में झाड़ू लगाने का अभ्यास कीजिए. आपने जो तकनीक अपनाई है, वह मथुरा (या कहीं और) में साफ-सफाई को बेहतर बनाने में ज्यादा योगदान नहीं देगी. '

Ma'am please practice how to wield the 🧹 in private before your next photo op. This technique you've employed won't contribute much to improving cleanliness in Mathura (or anywhere else for that matter). https://t.co/jFVLPJDLwy