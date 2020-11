अमित शाह के 'गुपकर गैंग' वाले हमले का उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब- 'मैं आपका फ्रस्टेशन समझ सकता हूं...'

उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं आदरणीय गृहमंत्री के इस हमले के पीछे के गुस्से को समझ सकता हूं. उन्हें बताया गया था कि पीपुल्स अलायंस चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है. अगर ऐसा होता तो बीजेपी और नई बनी पार्टी को जम्मू-कश्मीर में मनमर्जी छूट मिल जाती. हमने उनके मनमुताबिक फैसला नहीं लिया.'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, 'बस जम्मू-कश्मीर में ही नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रकियाओं और चुनावों में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रविरोधी बुलाया जा सकता है. सच्चाई यह है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा का विरोध करता है, उसे भ्रष्ट और राष्ट्रद्रोही का लेबल दे दिया जाता है.'

