उमर अब्दुल्ला की रिहाई होते ही लगा 'लॉकडाउन' तो लोगों ने उड़ाया मजाक, फिर खुद ट्वीट करके लिखा- भयावह और गंभीर समय है, इसलिए...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण देशभर में तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है. इसी मद्देनजर भारत सरकार ने पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. मंगलवार की रात 8 आठ बजे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन के दौरान 21 दिन का लॉकडाउन करने की सूचना देशवासियों को दी. पिछले तीन दिनों से 70 या उससे अधिक के मामले लगातार सामने आए हैं. ऐसे में अब सरकार भी लोगों को सतर्कता बनाए रखना के लिए बार-बार लोगों से अपील कर रही है कि वह अपने घरों में ही रहे. कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद करीब आठ महीने बाद नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत के बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही घंटों में कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन होने के बाद उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा.

These are serious & scary times so a little humour doesn't hurt. pic.twitter.com/V0NA7tb0sU