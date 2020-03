खुद की रिहाई के बाद उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी और गृहमंत्री से लगाई ये गुहार, बोले- हिरासत में रखना क्रूर फैसला, मुझे उम्मीद है कि...

कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत में रखे जाने के 8 महीने बाद मंगलवार को रिहा किया गया. उन्होंने रिहाई के बाद कई ट्वीट किए, जिनमें कोरोनावायरस से लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री से अन्य नेताओं के हिरासत से रिहा करने की बात भी रखी. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ''ऐसे समय में महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं की हिरासत जारी रखना निर्दयी और क्रूर भरा फैसला है. इस तरह हर एक को हिरासत में रखने का औचित्य ही नहीं था. और अब तो बिल्कुल नहीं. जब मुल्क तीन हफ्ते के लॉकडाउन में प्रवेश कर रहा है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उन्हें रिहा कर देंगे.''

It's callous & cruel to continue to detain @MehboobaMufti & others at a time like this.There was never much justification to detain everyone in the 1st place & none at all to keep them detained as the country enters a 3 week lockdown.I hope @PMOIndia & @HMOIndia will release them