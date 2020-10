गलियों में बाढ़, सड़क पर बहती कार, हैदराबाद में भारी बारिश के बाद का नजारा, देखें वीडियो

इस बीच, अधिकारियों ने एनडीटीवी को इस बात की पुष्टि की है कि पिछली रात बालापुर झील का बांध टूट जाने की वजह से शहर के कई इलाकों में बाढ़ आई है. पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश की वजह से हैदराबाद में यही तीसरी झील है जिसका बांध टूटा है. शहर में शनिवार की शाम 150 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई, मंगलवार को 190 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सड़कों पर 2 फुट से अधिक पानी देखा गया.

More and more visuals you see, more and frightening the situation looks; force of water current just washing away cars like toys in a stream; locals saying #BalapurLake breached leading to flooding, no confirmation yet from official sources @ndtv@ndtvindia#HyderabadFloodspic.twitter.com/VBT2jG2CgT