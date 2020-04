पीएम मोदी की अपील पर मुकेश अंबानी ने अपने आवास 'Antilia' की लाइट की बंद, मोमबत्ती और दिए से की रोशनी

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के जवाब में देशभर के लाखों लोगों की तरह रविवार की रात अपने घर 'Antilia' की लाइट बंद कर दिए जलाए. अंबानी दंपति मुकेश और उनकी पत्नी नीता ने रविवार रात 9 बजे घर की लाइट बंद कर दी और हाथों में दिए और मोमबत्तियां थामे दिखाई दिए.

Mumbai: Mukesh Ambani and Nita Ambani lit candles and earthen lamps at their residence 'Antilia'. People across India switched off lights in their houses for 9 minutes at 9 PM today&lit a candle, 'diya', or flashlight, to mark India's fight against #Coronavirus as per PM's appeal pic.twitter.com/VMqdRyMbkX