रेल किराया बढ़ोतरी- सीताराम येचुरी ने सरकार पर बोला हमला, कहा " लोगों की आजीविका पर दूसरा हमला है"

CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी ने रेल किराया और एलपीजी सिलेंडरों के दामों में वृद्धि को लेकर बुधवार को सरकार पर हमला बोला. सरकार ने 31 जनवरी को साधारण गैर वातानुकूलित, गैर उपनगरीय भाड़े में एक पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया. इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर में भी 19 रुपये की बढ़ोतरी हुई.येचुरी ने ट्वीट कर लिखा ‘‘ मोदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में रेलवे में यात्री किराया बढ़ाने के बाद लोगों की आजीविका पर दूसरा हमला. और यह सब नौकरी जाने, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और ग्रामीण आय में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट के बीच हो रहा है.''

Modi govt starts the year. After railway passenger fare hikes, another attack on peoples' livelihoods. All this In the wake of sharp job losses, food price inflation and record fall in rural wages. https://t.co/WJjNJI7BVT