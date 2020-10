वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर उसके कर्मियों ने लेह में शानदार स्काईडाइविंग की

वायुसेना ने कहा कि यह स्काईडाइव कर सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का नया रिकार्ड है. खारदूंग्ला दर्रा 17,982 फुट की ऊंचाई पर है. बयान में वायुसेना ने कहा, ‘‘ ऐसी ऊंचाई पर उतरना निम्न वायु घनत्व, निम्न ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के कारण अति चुनौतीपूर्ण है.''

#Congratulations IAF Skydivers carried out a 'Skydive Landing' at Khardungla Pass, Ladakh at an altitude of 17982 ft setting a new IAF record. The feat was achieved on 8 Oct 20 to commemorate the 88th anniversary of the IAF. #AFDay2020#IndianAirForcepic.twitter.com/OIcCNQhVMH