कोरोनावायरस से बचाव के लिए PM नरेंद्र मोदी की अपील पर केंद्रीय मंत्री ने पत्नी-बेटी के साथ घर पर बनाए मास्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे फ़ेस मास्क पहनें और घर पर ही बनाएं भी. उनकी इस अपील पर अमल करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी और बेटी ने घर पर ही मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं. खुद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं जिनमें उनकी पत्नी और बेटी के बनाए मास्क हैं. उनकी पत्नी मृदुला प्रधान और बेटी नैमिषा प्रधान खुद हीं सिलाई मशीन पर मास्क सी रही हैं. प्रधान ने कहा कि ये मास्क न केवल घर के सदस्यों के लिए हैं बल्कि अन्य जरूरतमंदों को भी दिए जाएंगे.

We should all try and do our bit for society in these difficult times. Proud of my wife Mridula and daughter Naimisha who are making safety masks for all of us at home, and also for others who need it. No better time to hone your skills and learn new ones. #Masks4Allpic.twitter.com/YtGNZvj7VS