बिहार में मंत्री के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा

तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने उनके (मेवालाल के) इस्तीफे की मांग की और यह हुआ. हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाएंगे."

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को गुरुवार को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया.

Everyone knew that Mewalal was implicated in which case. Despite that, he got a ticket and was made Bihar's Education Minister. We had raised our voice against this & demanded his resignation. We'll continue to raise our voice against corruption: RJD Leader Tejashwi Yadav