'लव, मास्क और 6 फीट की दूरी, वैलेंटाइन डे पर जरूरी'; मुंबई पुलिस ने जारी किया प्यारा संदेश

वैलेंटाइन डे (Valentine Day) पर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने लोगों को याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ सावधानी बरतने में कोई भूल न करें. मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर एक ग्राफिक्स पोस्ट कर प्यार भरे संदेश में लिखा: "दूरी प्यार को मजबूत बनाती है." उस मज़ेदार ग्राफिक्स में एक लड़का और लड़की दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच मास्क और छह दिल हैं. ट्वीट में कहा गया, "हम सभी के लिए इस वेलेंटाइन डे पर प्यार, एक मास्क और छह फीट की दूरी जरूरी है."

All we need is love, a mask and six feet of distance this #ValentinesDay! pic.twitter.com/Q7OVoNBaak