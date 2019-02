हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हिमस्खलन में सेना के 1 जवान की मौत, 5 के फंसे होने की आशंका

हिमाचल प्रदेश के किनौर जिले में किन्नौर-तिब्बत सीमा पर शिपकाला के पास हिमस्खलन में सेना के 1 जवान की मौत हो गई है. वहीं, कम से कम 5 जवानों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. सेना के सूत्रों के अनुसार तूफान 11 बजे आया था, जिसमें छह जवान फंस गए थे. सेना और आईटीबीपी के जवान बचाव और राहत अभियान में लगे हुए हैं. बता दें कि हिमस्खलन की यह घटना डोगरी नाला क्षेत्र में हुई है. यह इलाका पहले कभी भी हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया था.

Himachal Pradesh: Operation underway to rescue 5 jawans trapped in snow after an avalanche hit them in Namgya region of Kinnaur district. pic.twitter.com/zqMslXBBgE