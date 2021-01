टीवी एंकर की बालाकोट एयरस्ट्राइक संबंधी WhatsApp Chat मामले में विपक्ष ने की जांच की मांग

BARC के पूर्व सीईओ की ओर यह पूछने पर किया क्‍या यह दाऊद के बारे में हैं, लीक ट्रांसस्क्रिप्‍ट के अनुसार रिपब्लिक टीवी के एंकर ने कहा था, 'नहीं सर, इस बार कुछ बहुत जबर्दस्‍त किया जाएगा.' यह बातचीत 23 फरवरी 2019 की है, इसके तीन दिन बाद भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने पाकिस्‍तान के बालाकोट में जेश-ए-मोहम्‍मद के ट्रेनिंग कैंपों में हला करके उन्‍हें तबाह कर दिया था. मामले में विपक्ष ने यह कहते हुए संयुक्‍त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है कि क्‍या राष्‍ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने एक ट्वीट करके पूछा, 'क्‍या एक जर्नलिस्‍ट को बालाकोट कैंप पर हमले के तीन दिन पहले ही 'जवाबी स्‍ट्राइक' के बारे में जानकारी थी. '

Did a journalist (and his friend) know about the retaliatory strike on Balakot camp three days before the actual strike?