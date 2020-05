यशवंत सिन्हा की विपक्षी दलों को नसीहत, 'बयानबाजी से गरीबों की मदद नहीं होगी...'

यशवंत सिन्हा की यह तीखी टिप्पणी COVID-19 प्रकोप और प्रवासी संकट के लिए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा

करने के लिए अंतरिम कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा 22 विपक्षी दलों की बैठक के अगले दिन आयी है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक के बाद मांगों का एक चार्टर भी जारी किया गया था.

नरेंद्र मोदी सरकार के कड़े आलोचक यशवंत सिन्हा ने कहा, 'विपक्षी दलों को सरकार को याचिका देने के बजाय सड़कों पर उतरना चाहिए, जो गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुकी है. मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है.'



Opposition parties shd hit the streets instead of petitioning the govt which is deaf and blind to the suffering of the poor. Mere statementbazi will not suffice any more.