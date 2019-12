NRC वाले बयान पर विपक्ष ने PM मोदी को घेरा, कहा- अपने ही गृह मंत्री को गलत साबित कर रहे हैं 

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनआरसी को लेकर दिये गए बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है. दरअसल, पीएम मोदी ने कहा कि इस विवादास्पद मुद्दे (एनआरसी) पर न तो उनकी सरकार ने, ना ही कैबिनेट या संसद ने चर्चा की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी अब तक सिर्फ असम में कराया गया है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एनआरसी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है औऱ कहा कि वे अपने ही गृह मंत्री के बयान को गलत साबित कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम फोरम, यहां तक कि संसद में भी एनआरसी के बारे में बोला है.

Whatever I said is there in public forum, whatever you said is there for people to judge. With #PM contradicting #HomeMinister publicly on Nationwide NRC, who is dividing fundamental idea of India? People will definitely decide who is right & who is wrong #IRejectCAA#IRejectNRC