राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में TMC नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, जानिए क्या है कारण

तृणमूल कांग्रेस बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी. सोमवार को संसद में 13 विपक्षी दलों के अहम नेताओं की बैठक के बाद तृणमुल कांग्रेस के सांसद सुखेंदू शेखर राय ने NDTV से कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि विपक्षी दलों में आम राय बनाकर उम्मीदवार चुना जाए और उनकी पार्टी उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी जो विपक्ष की तरफ से आम सहमति से चुना जाएगा.यह भी पढ़ें : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएं सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, 'राज्य सभा में हमारे नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कई बार कहा है कि राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस अपनी उम्मीदवार नहीं उतारेगी. हम उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो विपक्ष की तरफ से सर्व सहमति से चुना जाएगा.'यह भी पढ़ें : मॉनसून सत्र: राज्‍यसभा उपसभापति के चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये है 'प्‍लान'

It was a conventional meeting. All 13 parties decided that we want to see the Parliament function.Last time also, opposition wanted both houses to run. But they didn't let Parliament work and we were blamed instead:GN Azad on meeting of opposition leaders ahead of monsoon session pic.twitter.com/wbP11z0AzA