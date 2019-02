1 महीने में दूसरी बार ममता बनर्जी के साथ पूरा विपक्ष, क्या नीतीश भी हैं CBI के रवैये से नाराज, पढ़ें किसने क्या कहा

खास बातें नीतीश कुमार टालने की मुद्रा में कहा- उन्हीं से पूछो केजरीवाल ने कहा- खतरनाक

चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ रविवार से धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष के नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है. केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच रविवार को पैदा हुई तनातनी की स्थिति के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख कोलकाता में मेट्रो सिनेमा के सामने धरने पर बैठी हुई हैं. बनर्जी को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिल रहा है. इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया है. राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, ‘‘बंगाल से मिल रही खबरों से हताश हूं. हर कीमत पर सत्ता फिर से हासिल करने को आमादा मोदी सरकार में संस्थाओं पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया है. ममता जी इसका विरोध कर रही हैं और उन्हें इन कदमों के पीछे का मकसद समझने वालों का समर्थन प्राप्त है.''

सारदा चिटफंड स्कैम : कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये बड़ी बातें

‘आप' सांसद संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राज्यसभा में कामकाज निलंबित करने के लिए सदन में एक नोटिस दिया है और 'सीबीआई के दुरुपयोग' पर बहस करान की मांग की है. तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस मामले को लेकर सभी विपक्षी दल सोमवार को निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे. उन्होंने कहा, 'सदन के भीतर और बाहर हम सब साथ रहेंगे. हम जो भी कदम उठाएंगे, साथ उठाएंगे. यह सीबीआई नहीं है, यह अमित शाह और मोदी का तोता है.'

सीबीआई, धरना और बीती रात से सियासी हलचल का इशारा, क्या ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि हम सोमवार को विपक्ष के नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा करेंगे और राष्ट्रव्यापी मुहिम पर एक कार्य योजना तैयार करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘तेदेपा सांसद अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर सीबीआई संबंधी इस मामले का कड़ा विरोध करेंगे.' लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि विपक्ष का विरोध मोदी सरकार के गुरूर के खिलाफ है. झा ने कहा, 'आलोक वर्मा मामले के बाद से सीबीआई की विश्वसनीयता नहीं बची है. हम देखेंगे कि चुनाव के बाद जेल कौन जाएगा.' कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार सुबह ट्वीट किया, 'पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह हमारे संविधान द्वारा दिए गए राज्य के संघीय अधिकारों पर हमला है. हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं.

अब ममता बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी ने कभी करप्शन को लेकर साधा था उन पर निशाना, VIDEO में देखें

नीतीश कुमार ने टालने की मुद्रा में कहा कि यह सवाल उन्हीं से पूछा जाए जो लोग कर रहे हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा

Bihar CM Nitish Kumar on CBI action in West Bengal:These things can only be explained by people who are doing it. I don't react to such things.CBI&the govt in question will explain. Until the Election Commission announces the date of elections, anything can happen in the country. pic.twitter.com/kvAvBWrBku — ANI (@ANI) February 4, 2019

पुलिस से हाथापाई भी हुई? पढ़ें क्या हुआ जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची सीबीआई, 10 बातों में पूरा घटनाक्रम

यह दुर्भाग्यपूर्ण, हम ममता जी के साथ हैं : महबूबा मुफ्ती

Former J&K CM M Mufti: Manner in which constitutional institutions in this country, like CBI, are being misused to settle scores with opponents is unfortunate...We stand with Mamata ji. If institutions continue being discredited like this federal structure will be fractured. pic.twitter.com/BJaa0c18AD — ANI (@ANI) February 4, 2019

क्या कोलकाता हाईवोल्टेज ड्रामे का कनेक्शन योगी आदित्यनाथ से है?

केंद्र सरकार को ठीक से व्यवहार करना चाहिए : कुमारस्वामी

Karnataka CM on CBI issue: This isn't a good development. I think central govt must behave properly&take confidence of state govts. Central govt is misusing constitutional institutions. It's not good for future. How central govt is behaving with opposition leaders is disastrous. pic.twitter.com/VoSVl0fng8 — ANI (@ANI) February 4, 2019

CBI- कोलकाता पुलिस टकराव: ममता बनर्जी का आरोप- PM और शाह के इशारों पर NSA डोभाल दे रहे हैं सीबीआई को ऑर्डर

केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया वह खतरनाक : अरविंद केजरीवाल

Delhi CM Arvind Kejriwal: Whatever central govt did in West Bengal is very dangerous, against constitution & democracy...Every state has an elected govt, if PM sends CBI & ED like this & try to scare the officers then this country will not be safe. pic.twitter.com/cXlYMJoZYQ — ANI (@ANI) February 4, 2019

कोलकाता मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी