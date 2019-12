झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी बिना शर्त हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन देगी, क्योंकि...

बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की झारखंड विकास मोर्चा (प्र) ने मंगलवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के नेतृत्व में बनने वाली गठबंधन की सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है. झामिवो प्रदेश कार्यालय पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इसकी घोषणा की. मालूम हो कि विपक्षी गठबंधन में झाविमो अपनी शर्तों के चलते शामिल नहीं हो सकी थी. स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद गठबंधन ने झाविमो से औपचारिक तौर पर समर्थन नहीं मांगा है, लेकिन आज पार्टी ने खुद इसकी घोषणा कर दी.



Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) Hemant Soren meets former CM and Jharkhand Vikas Morcha chief, Babulal Marandi. Babulal Marandi says, "Our party will support Hemant Soren, unconditionally, because he has the required majority'. pic.twitter.com/LXYLK905w2