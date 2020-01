कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश को लेकर भारत का आया जवाब, 'हमारा स्टैंड पूरी तरह साफ, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका...

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) के इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मुलाकात हुई. इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे (Kashmir Issue) पर 'मदद' की अपनी पेशकश दोहराई. इसे लेकर एक भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ किय और दो टूक जवाब दिया. विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'कश्मीर मुद्दे व उसकी मध्यस्थता को लेकर हमारा स्टैंड पूरी तरह साफ है. मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका की जरूरत नहीं है.



MEA: If there are any bilateral issues b/w India & Pakistan that needs to be discussed, it should be done b/w the 2 countries under provisions of Shimla Agreement & Lahore Declaration. But onus is on Pak to create such conducive conditions - free from terror, hostility & violence https://t.co/z0TRVDyAp7