पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने की प्रधानमंत्री मोदी की तीन बातों की तारीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की है जो 15 अगस्त को लाल किले से दिया था. पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के तीन घोषणाओं का सभी को स्वागत करना चाहिए. जिनमें छोटा परिवार देशभक्ति का कर्तव्य, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक. आम तौर पर पी. चिदंबरम पीएम मोदी और उनकी सरकार की बड़े आलोचकों के तौर पर जाने जाते हैं. लेकिन अब उनका पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करना कई लोगों को हैरान कर सकता है. जब भी आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर पी. चिदंबरम संसद से लेकर अखबारों तक में मोदी सरकार को जमकर घेरा है. हालांकि इसी ट्वीट के साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि वे उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री, उनके टैक्स अधिकारियों की फौज और जांचकर्ता पीएम मोदी के संदेश को साफ तौर पर सुना होगा. यहां पर पी. चिदंबरम 'वेल्थ क्रिएटर्स के सम्मान' वाली बात का इशारा कर रहे थे.

All of us must welcome three announcements made by the PM on I-Day



> Small family is a patriotic duty

> Respect wealth creators

> Shun single-use plastic — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 16, 2019

पी. चिदंबरम ने इसके साथ ही एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पहला और तीसरी बात (छोटा परिवार और प्लास्टिक के न इस्तेमाल) जनता का आंदोलन बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि करीब 100 स्वंयसेवी संस्थान इस पर स्थानीय स्तर पर इस आंदोलन की अगुवाई करना चाहते हैं.

Of the three exhortations, I hope the FM and her legion of tax officials and investigators heard the PM's second exhortation loud and clear — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 16, 2019





Of the three exhortations, I hope the FM and her legion of tax officials and investigators heard the PM's second exhortation loud and clear — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 16, 2019

पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर कई अहम अपील देशवासियों की हैं

स्‍थानीय चीजों को बढ़ावा

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने भारत के हर जिले में एक छोटे देश के बराबर ऊर्जा है. हर जिले की अपनी खासियत है कहीं हैंडीक्रॉफ्ट बनता है तो कहीं मिठाई बनती है. हमें इन उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में ले जाना है इससे रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे.

'डिजिटल पेमेंट को हां नगदी को ना'

डिजिटल भारत अभियान पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट की आदत डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अकसर दुकानों में लिखा होता है 'आज नगद, कल उधार'. लेकिन अब दुकानों में लिखा हो 'डिजिटल पेमेंट को हां नगदी को ना'

छोटा परिवार रखने वाले देश भक्‍त की तरह

जनसंख्या विष्फोट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने उन लोगों को भी देशभक्त बताया जो छोटा परिवार रखते हैं. उन्होंने कहा कि समाज में एक छोटा वर्ग भी ऐसा भी है जो घर में शिशु के आने से पहले यह भी जो सोचते हैं कि क्या वह उसकी आशाओं और अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे या उसको बेहतर शिक्षा दे पाएंगे. वह उन लोगों को तरह नहीं होते हैं जो बच्चे पैदा करने के बाद उनको उसके नसीब पर छोड़ देते हैं. उन्होंने कहा सीमित परिवार रखने वाले भी देशभक्त की तरह होते हैं.

प्‍लास्टिक को ना कहें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण के नुकसान का जिक्र करते हुए देशवासियों से अपील की वे 2 अक्टूबर से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें और गिफ्ट देने के लिए जूट के थैले का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा इसके लिए दुकानदारों से भी अपील की है.

स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा

पीएम मोदी ने कहा भारत में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं. लेकिन पिछले 70 सालों में इस दिशा में ज्यादा काम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पर्यटन से रोजगार की संभावना बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि 2022 तक 15 पर्यटन स्थलों पर जाएं. उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कि आप जहां जाएं वहां पर होटल न हो, पानी न हो लेकिन फिर भी जाएं.

अन्य खबरें :

73rd Independence Day:आजादी की सालगिरह पर बॉलीवुड सितारों ने दिया संदेश - कश्मीर से कन्याकुमारी कहावत नहीं, बल्कि...

लाल किले की प्राचीर से सेना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बनाया जाएगा CDS

रजनीकांत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की प्रशंसा से जुड़े अपने बयान का बचाव किया